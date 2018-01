França e Argentina vencem na Davis O tenista Nicolas Escude derrotou nesta sexta-feira Andrei Pavel por 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2), 6-2 e 7-6 (7/5), e aumentou a vantagem em 2 a 0 no confronto entre a França e a Romênia, pela primeira rodada da Copa Davis. No sábado, Pavel volta à quadra ao lado de Gabriel Trifu contra Fabrice Santoro e Michael Llodra, para o jogo de duplas. No domingo ele enfrenta Sebastien Grosjean. No outro confronto da Davis, em Buenos Aires, a Argentina ganhou o primeiro duelo contra a Alemanha após a vitória de Gastón Gaudio sobre Rainer Schuettler por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-0. A segunda partida será entre David Nalbandian e Lars Burgsmuller.