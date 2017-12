França e Bielo-Rússia avançam na Davis França e Bielo-Rússia também conseguiram classificação para as quartas-de-final da Copa Davis. Neste domingo, os franceses venceram o confronto com a Croácia, em Metz, enquanto os bielorussos passaram pela Rússia, em Minsk. A Bielo-Rússia começou o último dia do confronto em desvantagem, mas obteve duas vitórias nos jogos de simples e fez 3 a 2 no confronto. Vladimir Voltchkov ganhou de Mikhail Youzhny por 7/5, 6/2 e 6/4 e Max Mirnyi derrotou Igor Andreev por 6/3, 6/4 e 6/4. O seu próximo adversário será a Argentina, que eliminou o Marrocos. Na França, com a vitória de Arnaud Clement sobre o croata Iva Ljubicic por 6/2, 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4, fazendo 3 a 1 no confronto disputado em Metz.