França e EUA vencem na Copa de tênis As equipes da França e dos Estados Unidos derrotaram seus rivais na primeira rodada da Copa do Mundo de tênis, que está sendo disputada em Dusseldorf, na Alemanha. Os franceses ganharam dos russos por 3 a 0 (duas vitórias nas simples e outra nas duplas). Já os norte-americanos venceram os argentinos por 2 a 1. Pelo Estados Unidos o destaque foi a vitória de Pete Sampras, que tinha sido eliminado nas primeiras rodadas dos torneios de Roma e Hamburgo. O norte-americano ganhou do argentino Franco Squillari por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/1). No outro jogo, Mariano Puerta passou por Jan Michael Gambill com 7/6 (7/2) e 6/4, empatando o duelo. Mas, nas duplas, Andy Roddick e Gambill garantiram a vantagem dos EUA após derrotarem Lucas Arnold e Martín García por 2 a 0 (6/3 e 6/4). No outro confronto, o francês Sebastien Grosjean venceu o russo Marat Safin por 2 sets a 0, com 7/6 (8/6) e 6/3. Depois, Arnaud Clement fez 6/0 e 6/3 em Yevgueny Kafelnikov, aumentando a vantagem da França para 2 a 0. Nas duplas, Clement e Grosjean derrotaram Safin e Kafelnikov por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/3), fechando em 3 a 0. Nesta segunda-feira acontecem os confrontos da Suécia com a Alemanha e da Espanha com a Austrália.