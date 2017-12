França e República Checa lideram na Davis A República Checa ameaça eliminar a poderosa Espanha na primeira rodada da Copa Davis, ao abrir vantagem de 2 a 1 no confronto em Brno. França, Holanda e Rússia também lideram seus duelos depois dos jogos de duplas disputados neste sábado. Jogando em casa, e contra uma desfalcada Espanha - sem Ferrero e Moyá -, a República Checa está a uma vitória da classificação. Afinal, a dupla formada po Jiri Novak e Radek Stepanek derrotou os espanhóis Rafael Nadal e Tommy Robredo por 3 sets a 0, com 6/4, 7/6 (8/6) e 6/3. Em Metz, a França confirmou o favoritismo e também abriu vantagem de 2 a 1. Com Nicolas Escude e Michael Llodra, os franceses venceram a dupla croata formada por Mario Ancic e Ivo Karlovic por 6/1, 7/6 (7/5) e 6/3. Já a Holanda perdeu a chance de fechar o confronto neste sábado, em Maastricht, pois vencia o Canadá por 2 a 0. Mas a contusão de Paul Haarhuis causou o abandono da dupla holandesa, formada também por Martin Verkerk, no jogo contra os canadenses Daniel Nestor Frederic Niemeyer. Em Minsk, a Rússia conseguiu um grande resultado com Marat Safin e Mikhail Youzhny, que venceram os bielo-russos Max Mirnyi e Alexander Shvets por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 7/6 (7/4). Assim, os russo lideram o confronto por 2 a 1. Neste domingo, acontecem mais dois jogos de simples, em todos os confrontos, que irão definir os países classificados para as quartas-de-final.