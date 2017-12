França e Rússia empatam na Fed Cup A disputa pelo título da Fed Cup de tênis entre França e Rússia (feminina) está empatada por 2 a 2. A decisão do título, portanto, fica para o jogo de duplas, que será ainda neste domingo entre as francesas Loit/Marion Bartoli e as duplas Elena Likhovtseva/Vera Zvonareva. Neste domingo, Tatiana Golovin venceu Svetlana Kuznetsova por 6-4 e 6-1 e Anastasia Myskina venceu Nathalie Dechy por 6-3 e 6-4. A França joga fora de casa, mas é a atual campeã do torneio.