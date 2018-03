França e Suíça decidem vaga no 5º jogo O tenista suíço Roger Federer bateu neste domingo o francês Arnaud Clement por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-5 e 6-4, e empatou as quartas-de-final da Copa Davis entre França e Suíça por 2 a 2. Agora Michel Kratochvil tem a missão de superar Nicolas Escude no quinto e decisivo jogo. Quem vencer vai enfrentar, em setembro, o ganhador de Espanha x Holanda.