França está perto da final da Davis A França está perto da decisão do Grupo Mundial da Copa Davis de 2001. Na abertura da semifinal, nesta sexta-feira, em Roterdã, o holandês Raemon Sluiter desistiu do jogo diante de Arnaud Clement e Nicolas Escude venceu Sjeng Schalken por 3 sets a 2, com parciais 6/7, 7/6, 4/6, 7/6 e 8/6. Com isso, os tenistas franceses vencem o confronto por 2 a 0 e precisam de apenas mais uma vitória para garantirem vaga na final. O outro finalista sai do confronto entre Austrália e Suécia, que jogam em Sydney.