França faz 1 a 0 contra Espanha na Davis O tenista Paul-Henri Mathieu precisou de mais de quatro horas de jogo para derrotar Carlos Moyá por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 e 6-3 e fazer 1 a 0 para a França no confronto contra a Espanha pela eliminatória do Grupo Mundial da Copa Davis. Em outros jogos, Tommy Haas empatou o confronto entre Alemanha e Eslováquia por 1 a 1 ao vencer o Karol Beck por 6-7 (2/7), 6-1, 6-1 e 6-1. No primeiro jogo, Dominik Hrbaty havia ganhado de Florian Mayer por 6-3, 6-1 e 6-3. Já a Rússia ampliou a vantagem sobre a Tailândia com a vitória de Marat Safin sobre Danai Udomchoke por 6-4, 6-1 e 6-2. Pela manhã, Igor Andreev superou Paradorn Srichaphan por 7-5, 6-2 e 6-4.