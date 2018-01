França faz o primeiro ponto na Davis A França saiu na frente no confronto com os Estados Unidos, pelas semifinais do grupo Mundial da Copa Davis. Jogando no saibro de Roland Garros, em Paris, Arnaud Clement derrotou Andy Roddick por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (8-6), 7/6 (7-5) e 6/1. Com isso, a França faz 1 a 0, na série que é disputada em melhor de cinco. Ainda hoje, se enfrentam Sebastian Grosjean x James Blake.