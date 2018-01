França lidera participação na Austrália França, Estados Unidos e Espanha são os três países com maior número de participantes no Aberto da Austrália, segundo informações dos organizadores do primeiro Grand Slam do ano. De acordo com os organizadores do torneio, a França participou do evento com 27 tenistas (15 homens e 12 mulheres), Estados Unidos com 26 (11 homens e 15 mulheres) e Espanha com 25 (17 homens e oito mulheres). A anfitriã, Austrália, contou com 18 tenistas (9 homens e 9 mulheres), mesmo número registrado pela Rússia (quatro homens e 14 mulheres). Dos países latino-americanos a delegação mais numerosa foi da Argentina, com 11 jogadores (nove homens e duas mulheres). Brasil, Chile e Colômbia foram representados, cada país, por dois tenistas, enquanto Peru, Porto Rico e Venezuela contaram, cada, com um jogador.