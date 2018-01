França prepara armadilha na Davis Os franceses acreditam ter preparado uma armadilha para pegar a Rússia na decisão da Copa Davis de 2002. Nesta sexta-feira, o presidente da Confederação Francesa de Tênis, Christian Bimes, anunciou que o confronto final da competição, de 29 de novembro a 1º de dezembro, será no Palais Omnisport de Bercy - ginásio com capacidade para 16 mil pessoas e onde é disputado o Masters Series de Paris -, mas a curiosidade é que será construida uma quadra de saibro, quando normalmente o carpete é utilizado nestas condições. Outra curiosidade é que os russos também são muito bons no saibro. Yevgeny Kafelnikov já foi inclusive campeão de Roland Garros em 1996, enquanto Marat Safin conquistou vários títulos importantes neste tipo de superfície. Mais um detalhe chamou atenção: o principal jogador da França, Sebastien Grosjean, costuma ter bons resultados em quadras rápidas.