França supera a Austrália, e Rússia elimina EUA na Hopman A França manteve-se na liderança do Grupo A da Copa Hopman, torneio misto de tênis entre países, ao superar nesta terça-feira a equipe da Austrália por 3 a 0. A competição está sendo disputada na cidade de Perth, em território australiano. Na primeiro confronto do dia, Tatiana Golovin, que ocupa o 22º posto no ranking mundial da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), colocou o time francês na frente ao ganhar de Alicia Molik por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Na seqüência, Jerome Haehnel contou com o abandono de Mark Philippoussis, que sentiu dores no joelho, para marca mais um ponto para o seu país - ele vencia o anfitrião no primeiro set por 4/1. Por causa da contusão de Philippoussis, a partida entre duplas não foi realizada. Em outro confronto desta terça, a Rússia manteve a esperança de se classificar à final ao ganhar e eliminar os Estados Unidos por 2 a 1, também pelo Grupo A. Nadia Petrova colocou os europeus na frente ao bater Ashley Harkleroad por 2 a 0, com 6/3 e 6/0. Os norte-americanos igualaram o confronto na vitória de Mardy Fish sobre Dmitry Tursunov por 6/1 e 6/4. Mas, nas duplas, os russos fizeram 6/3 e 7/5. Com os resultados, a França lidera o Grupo A com quatro pontos, dois a mais que a Rússia, que ocupa o segundo posto e que havia sido derrotada na estréia para a Austrália. Na próxima rodada, que será disputada na quinta-feira, os franceses enfrentam a Rússia, enquanto que os donos da casa tentam seguir com chances na competição diante dos Estados Unidos.