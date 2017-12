França vence Austrália pela Davis A França está a apenas um passo de surpreender os australianos em Melbourne e conquistar o título da Copa Davis de 2001. Depois de vencer a partida de duplas, na madrugada deste sábado, os franceses precisam apenas de mais um ponto nos dois jogos de simples neste domingo. A vitória francesa nas duplas foi marcada por uma surpreendente alteração no time da Austrália. O capitão australiano John Fitzgerald trocou os especialistas em duplas Todd Wodbridge e Wayne Arthurs por Lleyton Hiewitt e Patrick Rafter, que perderam por 2/6, 6/3, 7/6 (7/5) e 6/1 para Cedric Pioline e Fabrice Santoro. Já no primeiro dia de jogos, a França mostrou a força de sua equipe ao vencer o primeiro confronto, com Nicolas Escude sobre Hewitt e, depois, Rafter igualou ao derrrotar Sebatien Grosjean. Agora, neste domingo em Melbourne, (22 horas de sábado de Brasília), Lleyton Hewitt enfrenta Grosjean e Rafter joga com Escude. A França precisa de uma vitória nestes dois jogos para garantir o título.