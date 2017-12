França vence e busca o bi na Fed Cup Com as vitórias de Nathalie Dechy sobre Anabel Medina por 6-3 e 6-1 e de Tatiana Golovin contra Marta Marrero por 6-3 e 6-4 nesta quinta-feira, a França marcou 4 a 0 no duelo contra a Espanha nas semifinais da Fed Cup - versão feminina da Copa Davis -, garantiu vaga na final e vai em busca do bicampeonato do torneio. A decisão deve ser diante da Rússia, que tem vantagem de 2 a 0 para a Áustria.