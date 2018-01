França vence e está na final da Davis A França se classificou para a final da Copa Davis ao derrotar a Holanda por 3 sets a 0, na partida de duplas das semifinais, neste sábado, em Roterdã. Cedric Pioline e Fabrice Santoro não encontraram dificuldades para vencer os holandeses Paul Haarhuis e Sjeng Schalken por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/1 e 7/5. Os franceses haviam saído na frente com duas vitórias nos jogos individuais de sexta-feira. Na outra semifinal, disputada em Sydney, a Austrália lidera o confronto com a Suécia, por 2 a 1, após uma vitória apertada da dupla Todd Woodbridge e Wayne Arthus sobre Magnus Larsson e Jonas Bjorkman. Eles venceram por 3 sets a 1, com todos os sets decididos no tiebreak: 6/7 (3), 7/6 (2), 7-6 (5), 7-6 (3). As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo para decidir a outra vaga na final, prevista para novembro.