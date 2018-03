França vence Suíça e se classifica na Davis O tenista Nicolas Escude derrotou Michel Kratochvil por 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 6-4 e 7-6 (8/6), e garantiu a França nas semifinais da Copa Davis. No confronto, a França venceu a Suíça por 3 a 2. Na sexta-feira, Roger Federer bateu Escude e Arnaud Clement venceu Ivo Heuberger. No sábado, Escude e Michael Llodra venceram Federer e Yves Allegro e neste domingo Federer superou Clement.