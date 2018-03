França vence Suíça; Espanha tem jogo adiado Nicolas Escude e Michael Llodra venceram Roger Federer e Yves Allegro no jogo de duplas das quartas-de-final da Copa Davis, neste sábado, por 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/5) e 6-3, e ampliou a vantagem no placar para 2 a 1. No duelo entre Espanha e Holanda a chuva não cessou e o árbitro da partida decidiu adiar o jogo para este domingo. Tommy Robredo e Rafael Nadal estão na frente com 2 sets a 1, parciais de 6-2, 6-3 e 3-6, contra Martin Verkerk e John Van Lottum.