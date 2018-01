Francês arrasa Saretta em Houston O tenista Flávio Saretta foi eliminado nesta quarta-feira do torneio de Houston ao ser derrotado pelo francês Olivier Mutis por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0. No outro jogo do dia, o norte-americano James Blake derrotou o húngaro Attila Savolt por 6-2 e 7-6 (7/2).