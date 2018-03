Francesa Cornet vence russa e avança à final em Roma

A francesa Alize Cornet, surpresa do torneio de tênis de Roma, venceu a russa Anna Chakvetadze, cabeça-de-chave número seis, por 3/6, 6/4 e 6/3 e garantiu uma vaga na final da competição, que acontece neste domingo. A tenista de 18 anos, número 34 do mundo, vai enfrentar na decisão a sérvia Jelena Jankovic, que se classificou após a russa Maria Sharapova desistir de disputar a semifinal. "Ganhei da quarta e da oitava do mundo. Ninguém me pode parar. Confio na minha boa forma", disse Cornet, para quem "Jankovic está jogando muito bem e será muito difícil derrotá-la".