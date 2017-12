Francesas fazem a final do Masters As francesas Mary Pierce e Amelie Mauresmo farão neste domingo a final do Masters Feminino de Tênis, que reuniu as 8 melhores tenistas da temporada em Los Angeles (EUA) e distribui cerca de US$ 3 milhões em prêmios. A primeira a garantir vaga na final foi Pierce, que derrotou a norte-americana Lindsay Davenoport, a número 1 do mundo, em dois sets decididos no tie-breaks, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). Na seqüência, Mauresmo ganhou da russa Maria Sharapova por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. Nas duplas, Cara Black e Rennea Stubbs (Zimbabue/Austrália) eliminaram a Elena Likhovtseva e Vera Zvonareva (Rússia) por 6/4, 7/6 (7/4). Já Lisa Raymond e Amanda Stosur (EUA/Austrália) ganharam de Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual (Espanha) por 7/5, 5/7 e 6/3.