Francesca Schiavone é surpreendida e cai na estreia do Torneio de Roma

ROMA - Mesmo atuando em casa, a italiana Francesca Schiavone não conseguiu deixar a má fase e sofreu sua terceira derrota nas últimas quatro partidas disputadas. Diante de sua torcida, a número 36 do ranking da WTA caiu logo na estreia do Torneio de Roma ao perder nesta segunda-feira para a holandesa Kiki Bertens, 59.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em 1h52min de partida.

Foi a segunda vez consecutiva que Schiavone cai na estreia de um torneio, depois de perder para Maria-Teresa Torro-Flor em sua primeira partida em Madri. Sua última vitória aconteceu no Torneio de Oeiras, em Portugal, quando bateu Monica Puig na estreia, mas acabou eliminada logo na sequência por Lourdes Dominguez Lino.

A veterana de 32 anos até começou bem nesta segunda e equilibrou o jogo no primeiro set, mas acabou caindo no tie-break. Para a segunda parcial, Bertens, de apenas 21 anos, voltou mais inteira e não deu chances para sua adversária. Na segunda rodada, a holandesa terá pela frente a vencedora do duelo entre a norte-americana Sloane Stephens e a italiana Flavia Pennetta.

Outra veterana que entrou em quadra nesta quarta foi a sérvia Jelena Jankovic. Mas a ex-líder do ranking, de 28 anos, foi mais competente e passou pela búlgara Tsvetana Pironkova em dois sets. Jankovic, atual número 18 do mundo, fez 6/3 e 6/0 e pegará na segunda rodada quem passar no duelo entre sua compatriota Bojana Jovanovski e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Em outra partida já encerrada nesta segunda-feira, a romena Simona Halep arrasou a russa Svetlana Kuznetsova. Sem maiores dificuldades, a número 64 do mundo venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, e avançou à segunda rodada, na qual terá pela frente a quarta colocada no ranking mundial, a polonesa Agnieszka Radwanska.