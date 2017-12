Franceses avançam no Masters de Paris Gael Monfils e Cyril Saulnier venceram nesta segunda-feira na primeira rodada do Masters Series de Paris. O primeiro estreou com vitória sobre o sueco Thomas Enqvist por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-4 e 6-3, enquanto o segundo bateu o peruano Luis Horna por 7-6 (8/6), 7-6 (7/0). Confira os demais resultados: Christophe Rochus (Bélgica) bateu Filippo Volandri (Itália) por 2-6, 6-4 e 4-1 e abandono; Max Mirnyi (Bielo-Rússia) ganhou de Hicham Arazi (Marrocos) por 6-3 e 6-0; Juergen Melzer (Áustria) venceu Juan Ignacio Chela (Argentina) por 6-1 e 6-4; Mardy Fish (USA) superou David Ferrer (Espanha) por 6-3, 3-6 e 6-2; Robin Soderling (Suécia) despachou Taylor Dent (USA) por 6-2 e 6-4 e Paradorn Srichaphan (Tailândia) eliminou Mariana Zabaleta (Argentina) 7-6 (7/3) e 6-4.