Franceses avançam no Torneio de Lyon Para alegria da torcida local, dois tenistas franceses garantiram vaga na semifinal do Torneio de Lyon, na França. Nesta sexta-feira, Gael Monfils e Sebastien Grosjean ganharam seus jogos e seguem na disputa da competição, que distribui cerca de 650 mil euros em prêmios. Pelas quartas-de-final, Monfils derrotou outro tenista francês, Marc Gicquel, por 6/4 e 6/1. Já Grosjean venceu o belga Olivier Rochus também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Assim, Monfils e Grosjean vão se enfrentar em uma das semifinais de Lyon. Já na outra, o duelo será entre os vencedores de Andy Roddick (EUA) x Mario Ancic (CRO) e Vincent Spadea (EUA) x Fabrice Santoro (FRA).