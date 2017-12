Franceses fazem jogo mais longo da história Os tenistas franceses Fabrice Santoro e Arnaud Clement realizaram nesta terça-feira a partida mais longa da história do tênis. Válido pela primeira rodada do Torneio de Roland Garros, o jogo de cinco sets teve 6 horas e 33 minutos de duração e terminou com a vitória de Santoro por 3 sets a 2. As parciais foram de 6-4, 6-3, 6-7 (5-7), 3-6 e 16-14. O recorde anterior (por uma questão de confiabilidade, a Federação Internacional de Tênis toma como base apenas os jogos após 1968) pertencia ao jogo entre John McEnroe e Mats Wilander, realizado em 1982 e válido pelas quartas-de-final da Copa Davis, em Saint Louis. O norte-americano venceu por 3 a 2 após 6 horas e 22 minutos de jogo. O jogo mais longo em Roland Garros até então, havia sido entre o argentino Hernán Gumy e o espanhol Alex Corretja. Em 1998, a partida entre eles durou 5h31 minutos. RESULTADOS - Também pela primeira rodada, o suíço Roger Federer não teve o menor problema. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Federer arrasou o belga Kristof Vliegen vencendo o jogo por três sets a zero, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-1. Flávio Saretta já está em quadra para a sua partida de estréia, contra o espanhol Albert Costa. Gustavo Kuerten também estréia hoje. Pega o jovem espanhol Nicolas Almagro, de apenas 18 anos, 130ª do ranking mundial. A rodada desta terça-feira teve ainda os seguintes resultados: David Ferrer (ESP) x Olivier Rochus (BEL): 6-1, 6-1 e 6-3 Victor Hanescu (ROM) x Jean-Rene Lisnard (FRA): 7-5, 6-2 e 6-4 Thomas Enqvist (SUE) x Kenneth Carlsen (DIN): 6-2, 6-3 e 6-4 Martin Verkerk (HOL) x Julien Boutter (FRA): 7-5, 6-3 e 6-1 Nicolas Kiefer (ALE) x Thierry Ascione (FRA): 6-3, 6-2 e 6-2 Potito Starace (ITA) x Dmitry Tursunov (RUS): 6-2, 6-3 e 6-4 Daniel Elsner (ALE) x Alexander Peya (AUS): 6-1, 7-6 (7-4) e 6-2