Franceses são eliminados no US Open O argentino Mariano Zabaleta se transformou hoje numa das surpresas da primeira rodada do US Open, ao derrotar o francês Sebastien Grosjean por 3 sets a 0 em 1h49 minutos de jogo. As parciais foram de 6/4, 6/3 e 6/4. Grosjean era o oitavo cabeça-de-chave do torneio. Outro francês eliminado foi Cedric Pioline. Ele perdeu para o norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/2, 6/2 e 6/4. A rodada teve ainda os seguintes resultados: o inglês Greg Rusedski venceu o marroquino Younes El Aynaoui por 6/7 (4-7), 7/5, 6/4 e 6/3. Mikhail Youzhny (RUS) venceu Bohdan Ulihrach (República Checa) por 6/7 (5-7), 6/2, 6/3 e 6/3. Roger Federer (SUI) venceu o alemão Lars Burgsmuller por triplo 6/4 e Thomas Johansson (SUE) venceu o espanhol German Puentes por 6/1, 6/2 e 6/2.