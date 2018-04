Franceses são eliminados no US Open A segunda rodada do US Open - o último Grand Slam da temporada - não foi nada boa para os tenistas franceses. Cabeça-de-chave número 12, Sebastien Grosjean foi eliminado do torneio ao perder para o alemão Tommy Haas por 3 sets a 1: as parciais foram de 6-4, 6-4, 1-6 e 6-1. Arnaud Clement, por sua vez, perdeu para o espanhol Tommy Robredo também em quatro sets: 6-3, 6-3, 3-6 e 6-4. Robredo, por sinal, é o segundo espanhol classificado para a terceira rodada. O primeiro foi Carlos Moyá, na noite desta quinta-feira passou pelo norte-americano Amer Delic (6-2, 3-6, 6-3 e 6-2). O brasileiro Ricardo Mello está em quadra neste momento, para sua partida contra o espanhol David Sanchez, também válida pela segunda rodada. E o brasileiro está bem. Venceu o primeiro set por 6/1.