Franceses Tsonga e Monfils sobem no ranking em Montecarlo

O espanhol Rafael Nadal venceu no último domingo o Masters 1000 de Montecarlo, mas a atualização desta segunda-feira do ranking da ATP acabou ficando marcada principalmente pela ascensão de dois tenistas franceses que também fizeram boas campanhas no torneio: Jo-Wilfried Tsonga e Gael Monfils.

Eles se enfrentaram nas semifinais em Montecarlo, com vitória de Monfils, que acabou parando em Nadal na decisão. É Tsonga, porém, quem está mais à frente no ranking, em sétimo lugar, tendo ascendido duas posições. Já Monfils também ganhou dois postos e agora é o número 14 do mundo.

O ranking continua sendo liderado com folga pelo sérvio Novak Djokovic, com 15.550 pontos, mesmo que ele tenha sido eliminado na sua estreia em Montecarlo. O britânico Andy Murray, que foi semifinalista desse Masters 1000, é o segundo colocado, com 8.175 pontos, à frente dos suíços Roger Federer, com 7.785, e Stan Wawrinka, com 7.460, em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

O nono título de Nadal em Montecarlo não alterou a sua posição no ranking, mas lhe rendeu bons pontos, o conservando em quinto lugar, com 5.595 pontos e agora uma boa vantagem para o japonês Kei Nishikori, o sexto, com 4.490 - o asiático não jogou em Montecarlo.

O espanhol David Ferrer, que não jogou em Montecarlo por estar lesionado, é o oitavo da lista, agora à frente do checo Tomas Berdych, que perdeu duas posições após ser finalista em 2015 e eliminado na estreia na edição deste ano do torneio. Já o francês Richard Gasquet, que caiu na segunda rodada em Montecarlo, completa o Top 10 do ranking da ATP.

Eliminado na primeira rodada em Montecarlo ao perder para o espanhol Guillermo García López, o brasileiro Thomaz Bellucci continua em 35º lugar no ranking. Já Rogério Dutra Silva permanece na 100ª colocação na lista.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 15.550 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 8.175

3º - Roger Federer (SUI), 7.785

4º - Stan Wawrinka (SUI), 6.460

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.595

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.490

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.400

8º - David Ferrer (ESP), 3.190

9º - Tomas Berdych (RCH), 3.120

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.840

11º - Milos Raonic (CAN), 2.740

12º - Marin Cilic (CRO), 2.680

13º - David Goffin (BEL), 2.605

14º - Gael Monfils (FRA), 2.460

15º - Dominic Thiem (AUT), 2.420

16º - John Isner (EUA), 2.235

17º - Roberto Bautista (ESP), 2.015

18º - Gilles Simon (FRA), 1.900

19º - Kevin Anderson (AFS), 1.840

20º - Nick Kyrgios (AUS), 1.765

35º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.165

100º - Rogério Dutra Silva (BRA), 573

163º - André Ghem (BRA), 341

177º - Guilherme Clezar (BRA), 308

190º - João Souza (BRA), 292

201º - Thiago Monteiro (BRA), 264