Franco Ferreiro avança em Bogotá Depois de ter sido vice-campeão na etapa boliviana, Franco Ferreiro estreou bem na etapa colombiana da Copa Petrobras, disputada em Bogotá. Nesta terça-feira, o tenista brasileiro derrotou o colombiano Carlos Salamanca por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Com a vitória, Franco Ferreiro passou para as oitavas-de-final do torneio e irá enfrentar agora o romeno Razvan Sabau, que elimino o mexicano Alejandro Hernandez por 6/4 e 6/3.