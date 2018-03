No Torneio Challenger de Zagreb, na Croácia, o gaúcho Franco Ferreiro caiu nas semifinais. Neste sábado, o tenista brasileiro foi derrotado pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/3. Agora, se prepara para disputar o qualifying do Aberto de Roland Garros, em Paris, na próxima semana.