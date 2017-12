Franco Ferreiro obtém vaga no Brasil Open A revelação do tênis brasileiro, Franco Ferreiro ganhou um prêmio por sua dedicação nos treinamentos com o técnico Ricardo Acioly. Com um jogo consistente e de muita potência venceu o paulista Ricardo Mello por 6/4, 5/7 e 6/3 e garantiu uma importante vaga para a chave principal do Brasil Open, na Costa do Sauípe. O jogo, disputado no Casa Grande Hotel no Guarujá, mostrou que Ferreiro não subiu mais de 600 posições no ranking, no ano passado, por acaso. Desde que passou a fazer parte da equipe de Acioly, o capitão da Copa Davis, num centro de treinamentos no Rio, sua carreira ganhou força. O gaúcho deixou o Sul para treinar ao lado de outros juvenis e novas promessas, numa boa estrutura e com competente orientação de Acioly. Por isso, já se pode esperar um ano marcante na vida de Franco Ferreiro. Agora, quatro brasileiros estão confirmados no Brasil Open, com Guga, Flávio Saretta, Pedro Braga - ganhador do primeiro classificatório nacional - e Ferrero, que venceu o segundo e último classificatório. O terceiro wild card (convite para a chave principal) ainda não foi anunciado pela Octagon Koch Tavares, organizadora do evento.