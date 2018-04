Franco Ferreiro perde na estreia em Bogotá O brasileiro Franco Ferreiro foi eliminado nesta terça-feira do Torneio Challenger de Bogotá, na Colômbia, logo em sua estreia. Atual número 123 do ranking mundial, Ferreiro foi derrotado pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 44 minutos.