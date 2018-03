Freguês derrota Guga em Hamburgo Gustavo Kuerten foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao ser derrotado pelo sul-africano Wayne Ferreira por dois sets a zero, em 1h34 de jogo. Conhecido por ser um velho ?freguês? de Guga - havia perdido cinco em seis jogos - o sul-africano surpreendeu vencendo com parciais de 7/6 (7-4) e 6/4. Com a derrota nas oitavas, Guga deve cair para a 16ª colocação no ranking mundial. Até a partida de hoje em Hamburgo, Ferreira só havia vencido Guga na primeira participação do brasileiro em Roland Garros em 1996. Depois Kuerten venceu em 97 em Indian Wells, em 99 em Lyon, 2000 em Miami e Hamburgo e Indinápolis. O brasileiro permanece na Europa, se preparando agora para Roland Garros - seu torneio mais importante na temporada.