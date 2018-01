Futuro do Brasil na Davis é perigoso Uma das piores coisas de se perder na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis é a de justamente não se garantir na elite do tênis mundial. Assim, com a derrota para a Suécia, por 3 a 2, o Brasil vai agora para o playoff, ou repescagem, e precisará contar com uma boa dose de sorte para não cair diante de um adversário difícil, ou o que é pior ainda, jogar fora de casa, para garantir-se no Grupo Mundial. O playoff será jogado apenas de 19 a 21 de setembro e o Brasil conhecerá seu adversário na primeira semana de maio, por meio de sorteio a ser realizado em Londres, na sede da ITF. A chave da repescagem é formada pelos quatro países perdedores da primeira rodada do Grupo Mundial, com Brasil, Romênia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e República Checa, e qualquer um destes já seria um adversário perigoso. Os outros quatro países integrantes do playoff só serão definidos nos jogos de 4 a 6 de abril, com a disputa da qualificação na mesma data em que são disputadas as quartas-de-final do Grupo Mundial. Os times que irão para a repescagem sairão dos vencedores dos confrontos entre República Checa x Luxembugo; Finlândia x Áustria, Bielo Rússia x Zimbábue, Itália x Marrocos, Venezuela x Equador ou Chile, Peru x Canadá. O Brasil, apesar da derrota para a Suécia, será um dos cabeças-de-chave no sorteio de maio, na ITF. Pelo Grupo Mundial, nas quartas-de-final, de 4 a 6 de abril, a França enfrentará a Suíça, Austrália pega a Suécia; Croácia joga com a Espanha, e Argentina com a Rússia. Nos resultados deste fim de semana, a França marcou 4 a 1 na Romênia, a Suíça 3 a 2 na Holanda, a Austrália 4 a 1 na Inglatera, Suécia 3 a 2 no Brasil, Croácia 4 a 1 nos Estados Unidos, Espanha 5 a 0 na Bélgica, Argentina 5 a 0 na Alemanha, e Rússia 3 a 2 na República Checa.