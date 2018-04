Futuro número 1, Nadal derrota Gasquet na estreia em Cincinnati

A cinco dias de retomar o posto de número 1 do mundo, Rafael Nadal estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O tenista espanhol derrotou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em sua preparação para o US Open.

Independente do resultado que obtiver em Cincinnati, Nadal retomará a liderança do ranking na próxima segunda-feira. Ele vai desbancar o escocês Andy Murray, ausente das últimas competições por problemas no quadril. Sem competir, o britânico perdeu muitos pontos nas últimas semanas e abriu caminho para ser sucedido no topo.

Nadal e Roger Federer tinham chances de assumir a posição. Mas, como o espanhol só poderia ser superado pelo suíço nesta briga, garantiu a liderança diante da desistência do rival em competir em Cincinnati por conta de dores nas costas. Desta forma, Nadal voltará à primeira colocação pela primeira vez desde 6 de julho de 2014.

Sem a pressão de ir bem em Cincinnati para alcançar o topo, o espanhol jogou solto nesta noite. Após ligeiro atraso na programação, por causa da chuva, Nadal foi para a quadra e se destacou num fundamento onde não costuma brilhar: o saque. Ele acertou oito aces e converteu 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Contra Gasquet, atual 29º do ranking, cedeu apenas um break point, salvo ainda no primeiro set. E impôs duas quebras de serviço ao rival, uma em cada set. No fim da segunda parcial, ainda desperdiçou um match point no saque do francês antes de sacramentar a vitória, após 1h25min.

Nas oitavas de final, Nadal terá um compatriota pela frente. Será Albert Ramos-Viñolas, que superou Gilles Müller por 5/7, 6/4 e 6/4. Curiosamente, Nadal perdeu a chance de rever seu algoz em Wimbledon. Na grama inglesa, Müller levou a melhor sobre o então favorito nas oitavas.

Ainda nesta quarta, mais dois tenistas garantiram vaga nas oitavas de final. O francês Adrian Mannarino derrotou o local Sam Querrey, 15º cabeça de chave, por 6/2 e 7/6 (7/4), enquanto o local Jared Donaldson bateu o indiano Ramkumar Ramanathan por 6/4, 2/6 e 6/4.