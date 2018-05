Gabriela Cé ganha convite para a chave principal do Rio Open

Desta forma, Cé irá disputar a chave principal do Rio Open pelo segundo ano consecutivo. Em 2015, então como 261ª do ranking da WTA, ela surpreendeu ao vencer a francesa Pauline Parmentier na estreia, sendo que chegou a aplicar um "pneu" (6/0) no terceiro set do duelo.

Bia Haddad Maia, hoje 229ª colocada do ranking mundial, também entrou na chave do Rio Open como convidada. E, sem contar com nenhuma das principais estrelas do circuito profissional feminino, a competição terá Teliana como principal cabeça de chave em um momento no qual a brasileira figura como 44ª tenista da WTA - a segunda pré-classificada do torneio será a sueca Johanna Larsson, hoje 48ª colocada do ranking.

Com este cenário, Cé espera mais uma vez poder passar pela estreia no Rio Open, cuja presença da brasileira foi comemorada por Luiz Carvalho, diretor do torneio, cujo sorteio da chave principal está previsto para acontecer neste sábado.

"A Gabriela Cé foi muito bem no ano passado e é uma jogadora jovem, que vem batalhando com muita dedicação no circuito. Em 2015 ela reuniu grande torcida na estreia na quadra 1 e valeu a pena. É esse tipo de jogadora que levanta o público e que faz bem para o tênis brasileiro e para o Rio Open", disse o dirigente, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial da competição.