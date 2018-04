Gajdosova e Ebden levam título nas duplas mistas no Aberto Austrália

MELBOURNE - Jarmila Gajdosova e Matthew Ebden conquistaram neste domingo o título do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Na decisão em Melbourne, os australianos derrotaram os checos Lucie Hradecka e Frantisek Cermak por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

A dupla da casa entrou no torneio de duplas mistas como convidados. Na campanha do título, eles eliminaram duas parcerias que eram cabeças de chave: a russa Elena Vesnina e o indiano Leander Paes na segunda rodada e a russa Nadia Petrova e o indiano Mahesh Bhupathi nas quartas de final.

Na decisão deste domingo, Gajdosova e Ebden conseguiram duas quebras de serviço em cada set e perderam o serviço uma vez em cada parcial para garantir a conquista do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália. "Como australianos, é incrível jogar aqui", disse Ebden. "Nós formamos uma incrível dupla na última semana e vamos ver vocês no ano que vem", celebrou.