Gambill cai na estréia em Nottingham O tenista britânico Alex Bogdanovic, que ocupa a 350ª colocação no ranking mundial, se transformou nesta segunda-feira, na maior surpresa da primeira rodada do Torneio de Nottingham, na Inglaterra. Quinto cabeça-de-chave, Gambil perdeu por dois sets a um, com parciais de 6-4, 5-7 e 6-4. Bogdanovic, de apenas 19 anos, vai enfrentar o bielo-russo Vladimir Voltchkov na segunda rodada. Voltchkov - que foi semifinalista em Wimbledon em 2000 - se classificou hoje ao derrotar o também norte-americano Justin Gimelstob, em dois sets: 6-1 e 7-5. Oitavo cabeça-de-chave, o norte-americano Mardy Fish, conseguiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o sul-coreano Lee Hyung-taik, por 2 a 1: 6-4, 3-6 e 6-1. O australiano Wayne Arthurs também avançou e, numa partida extremamente equilibrada, derrotou o americano Bob Bryan em dois sets: 7-6 (19-17) e 7-5. O Torneio de Notingham, disputado na grama, paga US$ 355 mil em prêmios.