Gambill é o 1º finalista na Flórida O tenista norte-americano Jan-Michael Gambill, se classificou neste sábado para a final do Torneio de Delray Beach, na Flórida, ao derrotar seu compatriota Robert Kendrick por dois sets a um. As parciais foram de 6-3, 2-6, 7-6 (7/5). Na final, a ser disputada neste domingo, Gambill vai enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Mardy Fish e o chileno Marcelo Rios. O torneio distribui US$ 380 mil em prêmios.