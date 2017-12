Gambill elimina Wayne Ferreira em San José O tenista norte-americano Jan-Michael Gambill estreou com vitória no Aberto de San José ao superar nesta terça-feira o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (12/14), 7-6 (7/5) e 6-1. O torneio ainda conta com as presenças dos norte-americanos Andy Roddick e Andre Agassi. Ferreira foi o único cabeça-de-chave a entrar em quadra na primeira rodada. Nos demais jogos, os norte-americanos Robert Kendrick e KJ Hippensteel venceram, respectivamente, o alemão Lars Burgsmuller e o russo Dimitri Tursunov e o sul-africano Wesley Moddie ganhou do local Todd Martin.