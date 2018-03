Gambill vai à final em Los Angeles O tenista norte-americano Jan-Michael Gambill derrotou seu compatriota Andy Roddick por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), neste sábado, e garantiu vaga na final do Torneio de Los Angeles, que distribui US$ 400 mil em prêmios. O seu adversário sai ainda hoje, no confronto entre o também norte-americano Andre Agassi, que eliminou Guga, e o bielo-russo Max Mirnyi.