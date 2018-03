Gambill vence na estréia em Scottsdale O tenista norte-americano Jan-Michael Gambill estreou com vitória no Torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos. Gambill - que conquistou o título do torneio em 99 - não encontrou resistência e venceu o seu compatriota Brendan Evans em dois sets, com parciasis de 6-1 e 6-4. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o alemão Lars Burgsmuller, que na noite de segunda-feira derrotou o americano Alex Kim por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 3-6 e 7-5. Em outra partida desta terça-feira o alemão Nicolas Kiefer derrotou Brian Vahaly num duplo 6-3 e agora vai enfrentar o russo Dmitri Tursunov, que passou pelo croata Ivo Karlovic também em dois sets: 6-3 e 6-4.