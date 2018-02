Garbiñe Muguruza elimina chinesa e está nas oitavas de final do Torneio de Doha

A espanhola Garbiñe Muguruza se garantiu nesta terça-feira com tranquilidade nas oitavas de final do Torneio de Doha, no Catar. Quarta do ranking da WTA, ela superou a chinesa Ying-Ying Duan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Sua próxima adversária sai do duelo entre a belga Elise Mertens, 15.ª favorita, que superou nesta terça-feira a húngara Timea Babos de virada - por 2/6, 6/1 e 6/1 -, e a romena Sorana Cirstea, algoz da grega Maria Sakkari por 6/2 e 6/3.

Em outro duelo válido pela segunda rodada, a sétima favorita Caroline Garcia venceu a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/0. A francesa encara quem vencer do confronto entre a sua compatriota Kristina Mladenovic, 11.ª cabeça de chave, que superou a chinesa Shuai Peng, por 6/2 e 6/4, e a russa Anna Blinkova. Tanto Garcia quanto Garbiñe Muguruza iniciaram avançadas na chave.

Os demais duelos disputados nesta terça-feira valeram pela primeira rodada. Destaque para a vitória da alemã Carina Witthoeft, 52.ª do ranking, que superou a sua compatriota Tatjana Maria - por 6/3 e 6/0 - e enfrenta agora a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 1 do mundo.

Outras cabeças de chave que entraram em quadra não decepcionaram e se garantiram na segunda rodada sem perderem sets: a alemã Julia Görges superou a checa Lucie Safarova por 6/1 e 7/5, a britânica Johanna Konta venceu a norte-americana Bernarda Pera por 7/6 (7/5) e 6/1, a também norte-americana Madison Keys derrotou a chinesa Qiang Wang por 6/1 e 6/4, a letã Anastasija Sevastova passou pela croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4, a checa Petra Kvitova ganhou da turca Cagla Buyukakcay por 6/0 e 6/3 e a eslovaca Magdalena Rybarikova eliminou Fatma Al Nabhani, de Omã, por 6/3 e 6/1.

Também avançaram nesta terça-feira à segunda rodada a espanhola Carla Suárez Navarro, a australiana Samantha Stosur, a francesa Alize Cornet e as checas Marketa Vondrousova e Barbora Strycova.