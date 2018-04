Garbiñe Muguruza ganha de romena e joga decisão em Monterrey contra húngara

Principal favorita ao título, a espanhola Garbiñe Muguruza está na decisão do Torneio de Monterrey, disputado em quadras duras no México. Atual número 3 do mundo, a tenista de 24 anos não teve muitos problemas para passar pela romena Ana Bogdan por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 7/5, em 1 hora e 21 minutos.

Ex-líder do ranking da WTA, Garbiñe Muguruza ainda não perdeu sets em Monterrey e cedeu apenas 15 games na competição - são quatro partidas até o momento. A espanhola disputará a sua segunda final na temporada de 2018 e a 10.ª na carreira. Dona de cinco títulos no circuito profissional, foi campeã pela última vez em agosto do ano passado, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

A sua adversária da final deste domingo está de volta à final em Monterrey depois de seis anos, quando faturou o seu primeiro título na elite do circuito profissional. A húngara Timea Babos, também de 24 anos e 44.ª do ranking, venceu de virada a norte-americana Sachia Vickery por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 36 minutos.

Campeã em Monterrey em 2012, Timea Babos possui três títulos de simples na carreira, sendo o último deles em Taiwan no mês de fevereiro deste ano. A jogadora, que tem como melhor ranking o 25.º lugar, disputará a sua oitava final no circuito profissional.

NOS ESTADOS UNIDOS

A chuva atrapalhou toda a programação deste sábado e o domingo será movimentado no Torneio de Charleston, disputado no saibro verde da cidade norte-americana. Conforme a organização do torneio já previa desde a última sexta-feira, choveu forte durante o dia e apenas oito games puderam ser disputados.

A semifinal entre a alemã Julia Goerges e a letã Anastasija Sevastova estava empatada por 4/4 ainda no primeiro set, quando a chuva impediu a sua continuidade. O jogo será retomado por volta das 13 horas (de Brasília), logo após a outra semi entre a norte-americana Madison Keys e a holandesa Kiki Bertens. A final de Charleston está marcada para não antes das 16 horas.