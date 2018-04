Garrigues e veterana japonesa fazem final em Seul

A espanhola Anabel Medina Garrigues confirmou neste sábado a sua condição de segunda cabeça de chave e se classificou à final do Torneio de Seul, na Coreia do Sul. Na decisão da competição disputada em quadras duras, Garrigues terá pela frente uma tenista veterana, a japonesa Kimiko Date Krumm, que completa 39 anos na próxima segunda-feira.

Número 23 do mundo, Garrigues começou mal o jogo diante da alemã Anna-Lena Groenefeld e precisou da virada para se garantir na final. Após 1h57, a espanhola venceu por 2 sets 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1. Krumm eliminou a russa Maria Kirilenko, atual campeã, com vitória por 2 a 1, também de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em 1h58 de jogo.

Na véspera de seu aniversário, Krumm irá em busca de um feito. Se ganhar o título, se tornará a segunda tenista mais velha a vencer uma competição na era profissional, perdendo apenas para a norte-americana Billie Jean King, que conquistou o Torneio de Birmingham, em 1983, quando já tinha 39 anos. A japonesa voltou ao tênis apenas em abril deste ano, após 12 anos de aposentadoria.