Gasquet desiste e Monfils estreia com vitória em Roterdã

Principal favorito ao título do ATP 500 de Roterdã, o francês Richard Gasquet desistiu da competição holandesa antes mesmo de estrear. O atual número 10 do mundo alegou dores na virilha para abandonar a competição, apenas dois dias após se sagrar campeão do Torneio de Montpellier, na França.

Com a baixa de Gasquet, o russo Evgeny Donskoy ganhou uma vaga na chave principal como lucky-loser. Ele enfrentará na primeira rodada o francês Jeremy Chardy. Sem o 10º colocado do ranking, o principal favorito se tornou o croata Marin Cilic, que estreou com vitória na segunda, ao bater o usbeque Denis Istomin.

Na segunda rodada, ele enfrentará Gilles Müller, de Luxemburgo, que avançou nesta terça ao superar o italiano Andreas Seppi por 4/6, 7/6 (7/2) e 6/4. Quem também avançou foi o francês Gael Monfils. O quinto cabeça de chave derrotou o letão Ernests Gulbis por duplo 6/4. O próximo rival de Monfils será o croata Borna Coric.

Enquanto Monfils avançava, o experiente espanhol Tommy Robredo sucumbia diante do eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/3. Klizan vai encarar o cipriota Marcos Baghdatis, que despachou o belga David Goffin, quarto cabeça de chave, por 6/1, 5/7 e 7/6 (7/5). Também avançaram nesta terça o alemão Philipp Kohlschreiber e o sul-coreano Chung Hyeon.