Gasquet e Dimitrov vencem e vão duelar em Roma

O francês Richard Gasquet começou bem a sua participação no Masters 1.000 de Roma, disputado em quadras de saibro. Neste domingo, o número 9 do mundo avançou para a segunda rodada ao derrotar o norte-americano Sam Querrey, 18º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (10/8), em 1 hora e 30 minutos.

O adversário de Gasquet na segunda rodada em Roma já está definido e será o búlgaro Grigor Dimitrov, que causou sensação no Masters 1.000 de Madri ao eliminar o sérvio Novak Djokovic. Neste domingo, o número 28 do mundo avançou ao derrotar o cipriota Marcos Baghdatis, 38º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 6 minutos. Gasquet chega ao duelo em vantagem de 3 a 0 no confronto direto.

Também neste domingo, o norte-americano John Isner, número 21 do mundo, foi eliminado ao perder para o usbeque Denis Istomin, 49º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/3) e 6/3. Agora, Istomin vai enfrentar o checo Tomas Berdych, número 6 do mundo.

O espanhol Marcel Granollers, número 35 do mundo, venceu o russo Nikolay Davydenko, 41º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e será o primeiro adversário do britânico Andy Murray, número 3 do mundo, no Masters 1.000 de Roma. O sul-africano Kevin Anderson e o ucraniano Alexandr Dolgopolov também avançaram para a segunda rodada.