Gasquet e Rochus fazem outra semifinal O francês Richard Gasquet e o belga Christophe Rochus farão um das semifinais do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Nesta sexta-feira, Gasquet não precisou se esforçar muito para derrotar o italiano Andreas Seppi com 6/1 e 6/2. Rochus teve mais trabalho para bater o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/3. A outra semifinal do torneio, que distribui mais de dois milhões de euros em premiação, reunirá o suíço Roger Federer, atual número 1 do mundo, e o russo Nicolay Davydenko.