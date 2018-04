Gasquet estreia com vitória tranquila no ATP de Sydney

Gasquet tenta recuperar seu melhor momento após uma suspensão por suspeita de doping. Depois de ser apontado com uma das maiores promessas do tênis mundial, ele ocupa o 53º lugar no ranking e começa a voltar aos bons resultados.

Na próxima rodada, o francês terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Benjamin Becker, oitavo cabeça de chave, e o argentino Juan Ignacio Chela, que teve de passar pelo qualifying para chegar à chave principal.

No Torneio de Sydney, os quatro principais favoritos começam a jogar apenas nas oitavas de final. Nesta segunda-feira, apenas um dos favoritos entrou em quadra. O russo Igor Andreev, sétimo cabeça de chave, teve cinco match points diante do argentino Leonardo Mayer, mas acabou não aproveitando as chances e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 7/3 e 7/6 (7/4).

Após a vitória heroica, Mayer fará um confronto sul-americano na próxima fase. Ele terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas, que superou o francês Michael Llodra em dois sets, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1).

O primeiro dia de jogos em Sydney também serviu para diminuir o número de australianos com chances de título. O convidado Nick Lindahl não foi páreo para Marcos Baghdatis, e perdeu por 2 a 0, com 6/2 e 7/5; já Marinko Matosevic, que passou pelo qualifying, caiu diante do italiano Andreas Seppi, com duplo 6/4.