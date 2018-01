Gasquet surpreende e elimina Federer O jovem tenista francês Richard Gasquet, de apenas 18 anos e atual 101º colocado no ranking mundial, fez o que poucos conseguiram nos últimos anos. Ele derrotou nesta sexta-feira o suíço Roger Federer, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/2 e 7/6 (10/8), e passou para as semifinais do Masters Series de Montecarlo. Líder do ranking mundial, Federer estava invicto há 25 partidas e só tinha perdido uma vez nesta temporada - aconteceu na semifinal do Aberto da Austrália, para o russo Marat Safin. Mas foi surpreendido nesta sexta-feira por Gasquet, um tenista que saiu do qualifying do torneio em Montecarlo. Gasquet espera agora a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o argentino Gastón Gaudio e o espanhol Rafael Nadal. A outra semifinal será entre Juan Carlos Ferrero (Espanha) e Guillermo Coria (Argentina).