Gaston Gaudio decepciona e perde na estréia de Auckland O tenista argentino Gaston Gaudio voltou a decepcionar. Nesta segunda-feira, ele foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Tênis de Auckland, disputado na Nova Zelândia, pelo espanhol David Ferrer, por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Campeão de Roland Garros em 2004, Gaudio não disputava uma partida profissional desde outubro do ano passado. Atualmente, o argentino, que será uma das estrelas do Aberto do Brasil, que acontecerá em fevereiro, ocupa a posição de número 34 do ranking da ATP. Cabeça-de-chave número um, o espanhol Tommy Robredo, número sete da ATP, confirmou o seu favoritismo e derrotou o seu compatriota Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em pouco mais de uma hora de duelo. Atual campeão de Auckland, o finlandês Jarkko Nieminen foi surpreendido e eliminado pelo belga Olivier Rochus por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. Outros resultados da primeira rodada: Alberto Martin/ESP 2 a 0 Gael Monfils/FRA - 6/4 e 6/4 Philipp Kohlschreiber/ALE 2 a 0 Luis Horna/PER - 6/4 e 7/5 Florent Serra/FRA 2 a 1 Nicolas Lapentti/EQU - 6/3, 1/6 e 6/4 Daniele Bracciali/ITA 2 a 0 Gilles Simon/FRA - 6/3 e 6/2 Kristof Vliegen/BEL 2 a 0 Janko Tipsarevic/SER 7/6 (7/3) e 6/0